Al Karama  Holding  lancera un Appel d’Offres pour le choix d’un Conseiller pour la cession des participations publiques dans Nouvelair Tunisie et Nouvelair Handling

La Société « Al Karama Holding » lancera, le 6 avril 2023 un Appel d’Offres pour le choix d’un Conseiller pour une mission d’appui à la cession des participations de l’Etat dans le capital de la société NOUVELAIR Tunisie et de la société NOUVELAIR Handling.

Elle a ajouté dans un communiqué publié, le 31 mars 2023, que les Banques d’Affaires et les Cabinets de conseil peuvent participer à cet appel d’Offres faisant savoir que l’avis sera disponible à partir du jeudi, 6 avril 2023, sur le site web de la société: www.alkaramaholding.com.

Depuis le début de l’année 2023, la Société Al Karama holding avait annoncé que l’opération relative à la cession des participations de l’Etat dans le capital social de la compagnie aérienne « Nouvelair » et dans celui de « Nouvelair Handling », sera lancée mi-janvier 2023.

Cette démarche intervient au moment où le gouvernement ambitionne de mobiliser 656 millions de dinars (MD) grâce à la cession des sociétés confisquées, selon le rapport du Budget de l’Etat pour l’année 2023.

En avril 2022, Al Karama holding avait déjà lancé un appel d’offre international pour choisir des banques d’affaires et ou bureaux d’études pour l’accompagner dans l’opération de cession des participations publiques directes et indirectes dans ces deux compagnies.

L’Etat détient des participations à hauteur de 23,85 % du capital de la société « Nouvelair » et 2,76 % dans le capital de la société « Nouvelair Handling ».