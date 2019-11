Al Karama plaide pour un « gouvernement révolutionnaire »

La Coalition Al Karama va défendre la formation d’un gouvernement révolutionnaire qui rompt radicalement avec l’oppression et la corruption et ne fera pas partie d’une équipe formée par des membres du parti Qalb Tounès (Au Cœur de la Tunisie) a déclaré mardi le porte-parole de la Coalition Al Karama et député Seifeddine Makhlouf.

Dans une déclaration donnée aux médias peu avant sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jamli, Makhlouf a précisé que sa formation politique militera pour un gouvernement révolutionnaire à même de répondre aux aspirations des Tunisiens et d’appliquer un programme révolutionnaire dès le premier jour de l’entrée en fonction du nouveau gouvernement.

Seifeddine Makhlouf est accompagné de Zied Hachmi, et Imed Dghij, membres de la coalition.