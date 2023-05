Al-Qods : Un ministre israélien d’extrême droite se rend sur l’esplanade des Mosquées

C’est une nouvelle visite controversée. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, , figure de l’extrême droite israélienne, s’est rendu dimanche matin sur l’esplanade des Mosquées, éternel lieu de tension entre Israéliens et Palestiniens. Cette visite intervient quelques jours après la « journée de Jérusalem » marquant la « réunification » de la ville après la conquête de Jérusalem Est par Israël en 1967. Aucun incident n’a émaillé la visite d’Itamar Ben Gvir qui était escorté par des policiers, a indiqué le porte-parole de la police de Jérusalem.

Hamas a fustigé cette visite avertissant qu’Israël « porterait la responsabilité des incursions barbares de ses ministres et de ses troupeaux de colons ». Cette décision « confirme l’ampleur du danger qui menace Al-Aqsa (la plus grande mosquée de Jérusalem construite sur l’esplanade), sous ce gouvernement fasciste sioniste et l’arrogance de ses ministres d’extrême droite », a écrit le mouvement islamiste sur Telegram.

La Jordanie a également condamné la visite, la qualifiant de « mesure provocatrice ». « L’irruption du ministre israélien de la sécurité nationale dans la mosquée bénie d’Al-Aqsa et la violation de son caractère sacré est une mesure provocatrice qui est condamnée, et une escalade dangereuse et inacceptable », a déclaré le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères.