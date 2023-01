Al-Qods : Violentes passes d’armes au Conseil de sécurité de l’ONU

Les relations entre Israël et Palestine sont à vif depuis la visite d’un ministre israélien sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, mardi 3 janvier. À la demande de la Chine et des Émirats arabes unis, lesquels ont pourtant normalisé leurs relations avec Israël, les 15 membres du Conseil de sécurité, rejoints par l’État hébreu, la Jordanie et des représentants palestiniens, ont débattu sur le sujet publiquement et vivement deux heures durant au siège de l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York, jeudi 5 janvier. L’occasion de vives passes d’armes entre les deux pays, les Palestiniens dénonçant le franchissement d’une « ligne rouge » et Israël une réunion « absurde ».

Figure de l’extrême droite israélienne et nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir est venu mardi matin un court quart d’heure sur ce lieu saint au cœur du conflit israélo-palestinien, soulevant une vague de condamnations internationales, y compris des États-Unis, l’allié historique de l’État hébreu.

L’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU, Riyad Mansour, s’en est pris à l’adversaire israélien ainsi qu’au nouveau gouvernement colonial et raciste , et a critiqué les Nations unies où sont votées depuis des décennies nombre de résolutions sur le conflit israélo-palestinien. « Quelle ligne rouge Israël doit-il franchir pour que le Conseil de sécurité dise enfin « Ça suffit » et agisse en conséquence. Quand allez-vous agir ? » s’est insurgé Riyad Mansour dans un long discours.

Entouré d’homologues de pays arabes et musulmans, le diplomate palestinien avait réclamé que la communauté internationale « décide de défendre et de protéger le statu quo historique à Jérusalem et (concernant ses) sites musulmans et chrétiens ».

Troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme sous le nom de « mont du Temple », l’esplanade des Mosquées est située dans la vieille ville de Jérusalem, dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël. En vertu d’un statu quo historique, les non-musulmans peuvent se rendre sur le site à des heures précises, mais ne peuvent pas y prier. Or, ces dernières années, un nombre croissant de juifs, souvent nationalistes, y prient subrepticement, un geste dénoncé comme une « provocation » par les Palestiniens et plusieurs pays du Moyen-Orient.