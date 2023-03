« Albuhaira Invest » inaugurera une ligne maritime, Tunis-Lac

La société « Albuhaira Invest », prépare activement un projet de transport maritime interne à Tunis. Désormais dotée d’un petit navire fabriqué en Tunisie par « SCIN », fait avec avec les mains tunisiennes et fonctionnant à l’énergie solaire et photovoltaïque. Dans une première étape, le navire sera exploité sur les eaux du Lac de Tunis, pour des visites exploratrices et touristiques. À l’avenir, le réseau de transports publics sera renforcé par une ligne de transport d’eau entre la région du nord de Tunis, le district de Tunis -Naval et la région orientale du Lac.

