Alcool : Voici les pays où les gens ont été le plus souvent ivres en 2021

Le rapport 2021 du Global Drug Survey a sacré l’Australie premier pays où les gens ont été le plus souvent ivres durant l’année.

- Publicité-

En moyenne, les Australiens ont connu 26,7 moments d’ivresse durant l’année 2021, soit un peu plus de deux fois par mois. Le Danemark et la Finlande prennent les deuxièmes et troisièmes places du podium. Les Danois et les Finlandais sont ex-aequo et ont été 23,8 fois ivres durant l’année écoulée.

La France se classe en huitième position de ce classement. Les Français ont connu en moyenne 17,5 états d’ivresse en 2021. Le Mexique se place à la dernière place de ce classement de 23 pays. En moyenne, les Mexicains ont été ivres 8,9 fois dans l’année.

En ce qui concerne la fréquence annuelle de consommation d’alcool, la France l’emporte. Le classement compare dix pays et les États-Unis prennent la dernière place avec une fréquence annuelle de consommation d’alcool est de 83 jours.

6% des sondés ont estimé avoir été ivres à cause d’un «sentiment d’anxiété dû au Covid-19» et 4% parce qu’ils «n’avaient pas bu depuis longtemps à cause des restrictions sanitaires».