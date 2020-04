Alerte météo : Brume attendue cette nuit et demain matin sur le nord et le centre

Des bancs de brume apparaîtront, cette nuit et dimanche matin 19 avril 2020 sur le nord et le centre du pays, prévient l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces bancs seront denses surtout sur les régions côtières, les zones basses et les régions avoisinant les barrages, les forêts et les routes, ce qui réduit la visibilité horizontale à moins de 500 mètres, avertit l’institut. Elle dissipera progressivement demain dimanche à partir de 9h du matin.