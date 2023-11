Alerte météo : Un vent violent soufflera sur la Tunisie cette nuit et samedi

Un vent fort soufflera cette nuit et demain samedi 25 novembre 2023 sur toutes les côtes tunisiennes, avec des vagues dont la hauteur dépassant les 7 mètres d’hauteur, selon un bulletin spécial navigation et pêche publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera très fort d’Ouest à Nord Ouest, sur le nord et l’est du pays (Golfes de Tunis et d’Hammamet), en raison d’une dépression atmosphérique atteignant 993 hectopascals (hpa) sur la mer adriatique. La dépression sera plus active et se dirigera vers la Grèce, atteignant 986 hectopascals, samedi après-midi,

Sa vitesse sera de 8 à 9 sur l’échelle de Beaufort (de 34 à 47 nœuds) et peut atteindre 10 sur l’échelle de Beaufort (de 48 à 55 nœuds).

La mer sera houleuse à violente au nord de Tunis et dans le golfe de Hammamet avec des vagues qui dépasseraient 7 mètres d’hauteur.

Cette nuit et samedi seront également, marquée par de fortes rafales, dépassant 60 nœuds, des pluies temporairement orageuses, et d’une régression de la visibilité horizontale à moins de 0,5 miles.

- Publicité-