Alerte météo: Week-end pluvieux et précipitations intenses par moments

Le temps persistera pluvio-orageux, au cours des prochaines 48 heures, sur l’ouest du pays. Les pluies toucheront progressivement la plupart des régions, selon un bulletin de suivi publié samedi par l’institut National de la Météorologie (INM).

Les pluies seront intenses par moments et en quantités importantes, comprises en général entre 30 et 50 et atteignant localement 80 mm notamment sur les régions du Nord et les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid. Elles seront accompagnées de chute de grêle dans certains endroits.