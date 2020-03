Alerte météorologique: Intempérie attendue à partir de mardi

Un vents fort soufflera mardi, dans les régions côtières et du Sud, sa vitesse varie entre 60km et 80km/h et atteindra provisoirement 100km/h. Il soufflera sous forme de rafales et sera accompagné de phénomènes de sable, selon un bulletin de suivi publié lundi par l’Institut national de la météorologie (INM)

L’Institut prévoit également des chutes de pluies dans la plupart des régions l’après-midi. Elles seront provisoirement, fortes et localement importante à partir de mercredi 25 mars 2020, notamment dans les régions du Nord, et au centre avec des chutes de grêle dans des endroits limités.

Une baisse de température sera également enregistrée.Les maximales oscilleront entre 10 et 14 degrés et dans la limite de 5 degrés aux hauteurs Ouest.

Le ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques appelle les pêcheurs et marins-pêcheurs à ne pas prendre des risques, à éviter les sorties en mer et à bien attacher leurs embarcations aux ports .