L’ancien ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement, Ali Kooli , s’est rendu, jeudi 11 Aout au siège de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) pour effectuer une déclaration de ses biens et patrimoine, et ce, conformément à la Loi N°46-2018 du 1er août 2018 relative à la déclaration des biens et des intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et au conflit des intérêts dans le secteur public apprend-on de source informée.

