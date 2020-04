Ali Laarayedh trop élogieux à l’endroit de son lointain successeur Fakhfakh

L’ex chef du gouvernement, Ali Laarayedh, vient de se signaler par une interview au journal Achark al-Awsat, paraissant à Londres, où il ne tarissait pas d’éloges sur son actuel successeur à la Kasbah, Elyès Fakhfakh malgré le peu de temps qui s’est écoulé depuis sa nomination à la tête du gouvernement en février, a-t-il dit.

Il l’a exhorté à tirer parti du « climat d’unité nationale induit par la pandémie du coronavirus pour combler le fossé entre les différentes forces politiques », ajoutant qu’il pourrait faire davantage s’il parvenait à mettre fin à la dualité de la majorité parlementaire qui s’oppose à son gouvernement et la majorité gouvernementale qui est minée de différends.

« Le chef du gouvernement peut profiter des diverses crises pour s’assurer un soutien populaire et parlementaire plus important », a-t-il dit, conseillant que le gouvernement assouplisse le confinement en place pour aider à relancer l’économie et permettre aux Tunisiens de faire face à la crise.

Larayedh a exprimé de “sérieuses” inquiétudes quant à la transition démocratique en Tunisie car les autorités pourraient donner la priorité aux “affaires de sécurité et à la prise de décisions politiques” sur les libertés publiques, ce qui pourrait finalement ramener le pays à l’ère “oppressive”.