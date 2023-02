Alkimia s’oblige à recapitaliser ses FP, et à un plan social de 10,8 MDT

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Chimique ALKIMIA, réunie le 29 décembre 2022, a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 20 000 000 DT en numéraire en vue de le porter de 19 472 530 DT à 39 472 530 DT et ce, par l’émission de 2 000 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 DT chacune, à libérer en numéraire ou par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la société.

Cette décision, est expliquée par le management par, d’abord par la nécessité de la sécurisation de la fourniture de l’acide phosphorique par le Groupe Chimique Tunisien et la garantie de l’approvisionnement continu. Ensuite, la mise en place d’un Plan d’assainissement pour un budget de 10,8 MD. Mais aussi, la diversification de la gamme de produits par la reconversion des Unités existantes pour en assurer une exploitation continue, la première étape étant la production de NPK (par la reconversion de l’Unité U-1500 pour un budget de 12 MD) et la deuxième étape étant la production de sulfate d’ammonium. L’entreprise, filiale de lu GCT, compte aussi faire cession d’actifs hors exploitation et non stratégiques.

Derrière cette augmentation du capital, il y a aussi « la recapitalisation et la régularisation des fonds propres (FP) de la société qui se trouvent sous le coup de l’article 388 du Code des Sociétés Commerciales ». Aussi, « la réalisation du plan de redressement nécessite dans une première étape, de reconstituer les fonds propres de la société pour un montant couvrant le coût des investissements retenus et les besoins en fonds de roulement nécessaires pour la période transitoire ».