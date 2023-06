Allègement du déficit courant à -2,2% du PIB, à fin mai 2023

Le déficit courant s’est allégé pour s’établir à -2,2% du PIB, à fin mai 2023, contre -4,6% un an auparavant, d’après les données publiées vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).Cette évolution a été soutenue par la contraction du déficit commercial (-8,1 milliards de dinars contre -9,9 milliards de dinars, à fin mai 2022), malgré le creusement du déficit énergétique (-4,6 milliards de dinars, soit près de 58% du déficit total) d’une part, et l’amélioration des recettes touristiques et des revenus du travail, d’autre part.

Il convient de rappeler que les recettes touristiques ont enregistré un accroissement de 57,7%, durant les cinq premiers mois de 2023, par rapport à la même période de 2022, se situant au niveau de 1,7 milliard de dinars.

Idem pour les revenus du travail cumulés qui se sont inscrits en hausse de 6%, pour atteindre 3,1 milliards de dinars, à fin mai 2023.

