Allégement du déficit de la balance commerciale industrielle à 2827,1 MD

Le déficit de la balance commerciale du secteur industriel s’est amélioré, au cours des huit premiers mois de 2023, pour atteindre une valeur de 2827,1 millions de dinars (MD) contre un déficit de 7425,5 MD, au cours de la même période de l’année 2022, selon le bulletin de conjoncture publié par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Cette amélioration est expliquée par la hausse de la valeur des exportations du secteur industriel de 13,9% atteignant 32502,9 MD, au cours des huit premiers mois de l’année 2023 contre 37018,5 MD, au cours de la même période 2022.

Selon les données de l’APII, les exportations du secteur des industries agro-alimentaires(IAA) ont progressé de 23,7% à 3712,2 MD.

Idem pour les secteurs des industries mécaniques et électriques (IME) et du Cuir et de la Chaussure (ICC) dont les exportations ont augmenté respectivement de 19,1% (à 18748,7 MD) et de 18,7% (à 1483,5 MD), alors que les exportations du secteur des industries chimiques (ICH) ont régressé de 12,3% à 2823,8 MD.

Les importations industrielles ont enregistré, à fin août 2023, une baisse de 0,2% pour se situer à 39845,6 MD contre 39928,4 MD, au cours de la même période de l’année 2022.

L’APII a fait état de la diminution des importations du secteur ICH de 12%, des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (IMCCV) de 5,5% et des industries textiles et habillement chimiques de 2,9%.

Par contre, les importations du secteur des industries agro-alimentaires(IAA) et du Cuir et de la Chaussure (ICC) ont enregistré, à fin août 2023, une hausse respectivement de 8,7% (à 2811,7 MD)et 3,6% à 934,7 MD.