Allemagne : Les réserves de gaz chutent à un niveau très inquiétant

La dépendance de l’Allemagne au gaz russe est l’un des points centraux des tensions en Ukraine. Au point que la question de savoir si les réserves de gaz seront suffisantes pour passer l’hiver en Allemagne alimente les titres de la presse depuis plusieurs semaines. Alors les livraisons de gaz russe vers l ‘Europe sont en dessous de la moyenne de l’année dernière, l’Allemagne tire la sonnette d’alarme. Le niveau de ses réserves de gaz, particulièrement scruté dans le contexte des tensions avec la Russie, est récemment descendu à un niveau « inquiétant », a indiqué mercredi une porte-parole du ministère de l’Economie et du Climat.

« Nous surveillons la situation des niveaux de stockage et elle est certainement inquiétante », a déclaré la porte-parole lors d’une conférence de presse du gouvernement, notant que les stocks étaient tombés à 35-36%, contre 40% il y a peu et 82% en 2020.

Or, selon un rapport du ministère de l’Economie et du Climat, une réserve de 40% ne permettrait de faire face qu’à sept jours de températures polaires. Jusqu’ici, le gouvernement d’Olaf Scholz a toujours affirmé que « l’approvisionnement était assuré » en Allemagne et qu’il n’y avait pas de risque de pénurie.