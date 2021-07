Allemagne: On doit faire plus contre le changement climatique!

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche que la première économie européenne devait aller plus vite et plus fort pour faire face à l’impact du changement climatique après des inondations sans précédent qui ont provoqué la catastrophe naturelle la plus meurtrière que le pays ait connu depuis près de 60 ans.

« L’addition de tous les événements auxquels nous assistons en Allemagne et la force avec laquelle ils se produisent, tout cela laisse penser (…) que cela a un lien avec le changement climatique », a-t-elle déclaré à des habitants d’Adenau dans le Land de Rhénanie-Palatinat.

« Nous devons nous dépêcher. Nous devons aller plus vite dans la lutte contre le changement climatique ».

(Reuters)