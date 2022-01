Allemagne : Une reprise économique « décevante » en raison des pénuries

L’Allemagne, première économie de l’UE, comptait rebondir fortement en 2021, mais c’était compter sans les pénuries dans l’industrie et la poursuite de la crise sanitaire qui ont freiné la croissance, plaçant le pays à la traîne de ses voisins européens.

Le pays a connu une hausse décevante de 2,7% de son PIB l’an dernier, selon des chiffres provisoires publiés vendredi par l’Office national des statistiques Destatis.

« Les attentes très élevées placées début 2021 dans la conjoncture allemande n’ont été que partiellement satisfaites », souligne Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste de la banque publique KFW.

« L’année 2021 a été très décevante pour l’Allemagne », résume pour l’AFP l’économiste Carsten Brzeski, de la banque ING.

Initialement optimistes, les prévisions de croissance ont été continuellement revues à la baisse ces derniers mois.

En cause: « l’augmentation des pénuries d’approvisionnement » en composants industriels et matières premières, « la quatrième vague de Covid-19 » et « un nouveau renforcement des mesures » sanitaires, ont commenté les économistes de Destatis lors d’une conférence de presse.

La création de valeur ajoutée est restée « inférieure de 2,1% » au niveau pré-pandémie, ont-il ajouté.