Alliance stratégique entre l’AFSAC et des partenaires européens

Un accord d’alliance stratégique a été conclu entre le Centre régional de formation à la sûreté de l’aviation (AFSAC) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de Tunis, d’une part, et la société britannique Westminster aviation Sécurity (WASS) et son partenaire français Euro Ops d’autre part , a annoncé le Centre.

L’accord, conclu mercredi 20 novembre , permettra aux signataires d’œuvrer en commun pour développer les capacités humaines des différents acteurs de l’aviation civile en matière de sûreté de l’aviation à l’échelle nationale, régionale et internationale, précise le communiqué.