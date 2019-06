Allocation de 120 MD pour la mise à niveau de la station pilote d’assainissement de Radès Meliane

Près de 120 millions de dinars seront consacrés à la mise à niveau et l’extension de la station pilote d’assainissement à Radès Meliane (Ben Arous), s’ajoutant à un montant de 200 mille dinars pour la mise en place d’un système de filtrage et le raccordement de 52 entreprises industrielles au système du traitement préliminaire en l’espace de 3 mois, selon le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami.

Lors d’une séance de travail, tenue lundi, au siège du gouvernorat de Ben Arous, le ministre a annoncé également l’allocation d’importantes enveloppes en faveur d’un nombre de municipalités, à savoir Hammam Chott, Hammam Lif, Radès et Ezzahra pour traiter les points noirs surtout en ce qui concerne l’assainissement et les déchets.

Il a indiqué que le gouvernorat de Ben Arous collecte, à lui seul, 550 tonnes de déchets par jour ce qui nécessite une approche participative devant être adoptée par les municipalités pour se doter d’un système autonome destiné à valoriser et recycler les déchets, ce qui leur permettra de réduire le coût de la collecte et du transport à moins de 50%.

Les habitants de la banlieue sud de Tunis se plaignent des problèmes de la pollution du littoral, due aux décharges anarchiques, au manque de contrôle et à la pollution des eaux de la mer imputée aux déchets industriels.

Le ministre s’est engagé à éradiquer irrévocablement les décharges anarchiques répandues dans plusieurs régions du pays, évoquant la décision prise à cet effet, laquelle stipule de ne pas enfouir les déchets dans la décharge de Borj, Chakir, utilisée par 38 municipalités et pour la remplacer, il faudrait, selon le ministre, adopter l’expérience de l’auto-valorisation des déchets, après le parachèvement de la création des agences régionales des services urbains.

Le ministre a été à l’écoute des préoccupations des citoyens qui se résument en la pollution des côtes, le transport des eaux de la sebkha de Sijoumi vers les côtes de la banlieue sud, la pollution industrielle et autres problèmes concernant l’assainissement, le manque de ressources humaines et d’agents de police environnementaux…

Hammami s’est engagé, dans ce sens, à renforcer les ressources humaines au sein des municipalités, à travers le système ” de mise à la disposition “, afin de résoudre leurs problèmes en matière de recrutement.

Le gouverneur de Ben Arous, a annoncé, lors de cette réunion, la création d’une commission qu’il présidera pour suivre l’exécution de ces décisions.