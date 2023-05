AM Best dégrade la note de crédit de Tunis Re, en raison du risque pays

AM Best a abaissé la note de crédit émetteur à long terme (Long-Term ICR) de « bb » (Fair) à « bb+ » (Fair) et a confirmé la note de solidité financière (FSR) de B (Fair) de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) . La perspective de la FSR a été révisée de stable à négative, tandis que la perspective de l’ICR à long terme est négative.

Les notes de crédit reflètent la solidité du bilan de Tunis Re, qu’AM Best considère comme solide, ainsi que ses performances opérationnelles adéquates, son profil d’activité limité et sa gestion marginale du risque d’entreprise.

L’abaissement de l’ICR à long terme, explique encore l’agence de rating, reflète la détérioration de la capitalisation ajustée au risque de Tunis Re, telle que mesurée par le ratio d’adéquation du capital de Best (BCAR). Le risque économique et politique accru en Tunisie a entraîné des augmentations significatives du risque d’investissement depuis 2020, réduisant sensiblement la marge que Tunis Re’s détient au-delà du seuil BCAR le plus fort à la fin de l’année 2022. AM Best note que si la compagnie bénéficie d’un portefeuille d’investissement conservateur par classe d’actifs, sa concentration en Tunisie, où la compagnie détient plus de 95% de ses actifs investis conformément aux exigences réglementaires, pèse sur la qualité des actifs.

Les perspectives négatives reflètent les pressions persistantes sur le risque pays en Tunisie, qui pourraient conduire à une nouvelle détérioration des fondamentaux de crédit de la société, notamment l’évaluation de la solidité de son bilan.

Tunis Re a des antécédents de performance opérationnelle adéquate, rappelle AM Best. Sur la période 2018-2022, la société a réalisé un rendement moyen des capitaux propres (ROE) de 7,7 %, les bénéfices provenant en grande partie de solides rendements des investissements ; Tunis Re a réalisé un rendement net moyen pondéré des investissements (y compris les gains) de 7,7 % au cours de la même période. La performance de souscription de Tunis Re s’est améliorée ces dernières années, son portefeuille non-vie générant un bénéfice technique pour la quatrième année consécutive en 2022, et un ratio combiné pondéré de 96,5% en moyenne sur cette période (2019-2022). Cependant, les gains et pertes de change ont introduit un niveau de volatilité dans la performance opérationnelle de Tunis Re au cours des dernières années.

L’évaluation du profil commercial de Tunis Re reflète sa position de leader en Tunisie et sa bonne diversification sur les marchés régionaux. Les primes générées en dehors de la Tunisie ont représenté environ 50% des primes brutes émises (GWP) de la compagnie au cours des dernières années. Néanmoins, avec une PRB de 195 millions TND (63 millions USD) en 2022, les activités de Tunis Re restent limitées sur le marché mondial de la réassurance.

AM Best estime que la gestion des risques d’entreprise de Tunis Re est marginale, compte tenu de l’environnement opérationnel à haut risque en Tunisie et de l’impact négatif sur le profil de risque de la compagnie.