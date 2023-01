Amazon annonce la suppression de 18 000 emplois

Nouveau signe majeur des difficultés du secteur de la technologie aux États-Unis, le directeur général d’Amazon, Andy Jassy, qui avait déjà annoncé quelque 10 000 suppressions d’emplois en novembre, a révisé son estimation à la hausse et prévoit désormais « de supprimer un peu plus de 18 000 postes ». Sans indiquer la répartition de ces suppressions d’emplois, le dirigeant, qui précise avoir décidé d’annoncer « ces nouvelles rapidement » parce qu’elles ont été « fuitées » par un employé, mentionne que les salariés impactés « ou bien leurs représentants, le cas échéant, en Europe » seront contactés par la société le 18 janvier.

« L’examen de notre planification annuelle […] a été plus difficile cette année, compte tenu de l’incertitude économique et du fait que nous avons embauché massivement au cours des dernières années », dit encore Amazon. Le groupe de distribution a en effet embauché à tour de bras pendant la pandémie pour répondre à l’explosion de la demande, doublant ainsi son personnel mondial entre début 2020 et début 2022. Le groupe comptait fin septembre 1,54 million d’employés dans le monde, sans inclure les travailleurs saisonniers recrutés en période d’activité accrue, notamment pendant les fêtes de fin d’année.