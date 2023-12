Amazon va commercialiser et livrer des voitures aux Etats-Unis

Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé qu’il commencerait à vendre des automobiles neuves sur sa plateforme aux États-Unis l’année prochaine. Il a fait cette annonce au Salon de l’automobile de Los Angeles en collaboration avec Hyundai, le constructeur automobile sud-coréen qui sera la première marque vendue sur le site.

Amazon a affirmé que les clients américains pourront choisir en ligne leurs modèles et leurs fonctionnalités préférées, sur son site. Ils pourront ensuite récupérer la voiture chez leur concessionnaire local ou la faire livrer à leur domicile. Des options de financement seront également disponibles sur Amazon.

Compris dans le partenariat avec Hyundai figure l’assistant virtuel Alexa d’Amazon qui sera présent dans les modèles de voitures à partir de 2025.

« Hyundai est une entreprise très innovante qui partage la passion d’Amazon pour essayer de rendre la vie de ses clients meilleure et plus facile chaque jour », a déclaré le directeur général d’Amazon, dans un communiqué.

