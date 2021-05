Amazon veut recruter 75.000 personnes en Amérique du Nord, 10.000 au Royaume-Uni

Dopé depuis le début de la pandémie de coronavirus par l’explosion du commerce en ligne, Amazon a annoncé jeudi son intention de recruter 75.000 personnes supplémentaires aux Etats-Unis et au Canada, et d’offrir un bonus aux vaccinés.

Amazon affirme proposer un salaire horaire moyen à l’embauche de plus de 17 dollars et une prime exceptionnelle pouvant grimper jusqu’à 1.000 dollars. Les nouveaux embauchés montrant une preuve de vaccination contre le Covid-19 recevront 100 dollars en plus.

Le géant américain a également annoncé la création de 10.000 emplois au Royaume-Uni en 2021, grâce notamment à l’ouverture de nouveaux centres de distribution, afin de répondre au boom de la demande avec la pandémie. Le groupe va porter ses effectifs totaux dans le pays à 55.000 personnes d’ici la fin de l’année, selon un communiqué.