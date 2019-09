Amel Karboul aux larmes, en parlant de son ancien Boss (Vidéo)

Le candidat aux présidentielles tunisiennes anticipées, Mehdi Jomaa, en a fait des vidéos sur sa personne en tant que candidats. L’une des meilleures aura certainement été celle d’Amel Karboul, son ancienne ministre du tourisme, aux larmes en parlant du 1er contact avec son Boss et de la manière dont il dirigeait alors le gouvernement. «Je n’ai jamais eu un patron(…). J’avais alors décidé d’être dure avec lui lors de cette première rencontre téléphonique, où j’avais même fait exprès de couper la ligne. Il a joué le jeu et il m’avait alors convaincu (…)». Et malgré son sacré caractère, la fille de l’ancien homme d’Etat Mohamed Karboul, était carrément aux larmes lorsqu’elle s’était remémorée un des moments à l’ARP où l’ancien chef de gouvernement les avait laissés seul face aux député, alors qu’il était à 200 mètres chez sa mère. «Ce jour-là j’ai su que je travaillerai avec lui-même gratuitement»