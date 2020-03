Amen Bank se mobilise pour lutter contre le COVID-19

Afin de protéger ses collaborateurs, ses clients, ainsi que leurs familles, les agences d’AMEN BANK continuent de fonctionner, tout en prenant toutes les mesures de prévention, conformément aux instructions données par les établissements de santé et les autorités gouvernementales (désinfection des locaux des services centraux, des agences et des espaces libre-service, ainsi que des DAB, installation de distributeurs de solutions hydro alcooliques,…).

Cependant et vu la situation, engendrée par le COVID-19, AMEN BANK se mobilise pour lutter contre cette pandémie, en facilitant le quotidien à ses clients, en leur permettant de garder leur autonomie, aussi bien en termes de suivi de leur compte, qu’au niveau de la gestion de leurs opérations courantes, sans avoir à se déplacer nécessairement à l’agence (no human contact transactions).

Dans ce cadre, AMEN BANK a décidé de leur offrir :

* la gratuité pendant six mois de la carte Sésame,

* l’adaptation des plafonds de toutes les cartes bancaires d’AMEN BANK,

* la gratuité pendant six mois de l’abonnement à @mennet,

* la gratuité pendant six mois de l’abonnement à AMEN Mobile,

* la gratuité pendant six mois de l’abonnement à AMENSMS,

* la gratuité pendant six mois du Pack « AMEN Sénior ».

De cette manière les clients d’AMEN BANK, qui vont bénéficier du Pack « AMEN Sénior », de la carte Sésame et de l’ensemble des produits de la Banque Digitale vont pouvoir profiter gratuitement, pendant six mois, de tous ces services :

* Le retrait d’argent 24h/24 et 7j/7 sur les DAB d’AMEN BANK et ceux des banques confrères,

* L’accès à différents services auprès des DAB AMEN BANK tels que la consultation du solde en temps réel et la recharge téléphonique,

* Le paiement des achats en ligne ou chez les commerçants dotés de TPE,

* La recharge des cartes prépayées,

* La réception d’alertes par SMS pour :

– le suivi en temps réel des mouvements du compte, notamment le solde et les trois derniers mouvements du compte,

– la disponibilité de la carte bancaire et du carnet de chèque,

* La possibilité de télécharger plusieurs états (relevé de compte, avis d’opérations, situation des cartes, …),

* La possibilité de faire une demande de crédit en ligne,

* La possibilité de faire une demande de carte en ligne,

* L’émission de virements inter et intra banque,

* La consultation des états des placements,

* La réalisation d’opérations de change,

* La réalisation d’opérations internationales : crédit documentaire import et virements émis

Dans cette période particulièrement difficile, AMEN BANK témoigne de sa solidarité habituelle et se mobilise pour apporter tout son soutien à ses clients.