Amen Bank soutien « We Serve » et équipe des hôpitaux

Sur sa page LinkedIn, Amen Bank annonce soutenir l’association Lions Club International « We Serve », pour l’achat de pousses seringues, en faveur des services d’hématologie des hôpitaux en Tunisie : Hôpital Farhat Hached Sousse, Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir, Hôpital Hedi Chaker Sfax et Hôpital Aziza Othmana Tunis. « Le soutien d’Amen Bank pour ce genre d’initiative constitue un pas supplémentaire dans sa politique RSE et démontre, qu’elle reste fidèle à sa stratégie de solidarité et de citoyenneté », précise le communiqué de la banque.

