Amen Bank : Un membre du Directoire vend 23.304 actions

Membre du Directoire de l’Amen Bank, Karim Ben Yedder a fait déclaration, le 23 janvier 2024, de la cession en deux temps, de 23.304 actions Amen Bank, au cours moyen de 32 DT, pour un total de 745.756 DT. Contactée, la banque du groupe Ben Yedder n’a pas jugé nécessaire de donner plus de détails sur cette opération.

Distinguée encore une fois et a été élue pour la 4ème année consécutive « Meilleure Banque en Tunisie en 2023 » par le prestigieux magazine «Global Finance », une récompense témoigne une nouvelle fois de la reconnaissance prestigieuse accordée à l’expertise et aux engagements de la Banque envers ses clients à travers une gamme diversifiée et des solutions innovantes, l’Amen Bank avait terminé l’exercice 2023, avec un PNB (Produit Net Bancaire) de 540,3 MDT contre 494,9 MDT pour la même période de 2022, soit une hausse de 9,2%..