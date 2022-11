Aménagement de « l’espace alternatif » pour regrouper les vendeurs à l’étalage de la Cité El-Intilaka

La municipalité d’El Omrane Supérieur (Gouvernorat de Tunis) oeuvre à réaliser le projet de « l’espace alternatif » au niveau de la Cité El-Intilaka, en vue de lutter contre le phénomène de la propagation des étals anarchiques dans la région et les problèmes qui en découlent notamment la congestion routière près du terminus de la ligne du métro 5. D’une valeur de 800 mille dinars, l’espace programmé comporte 500 points de vente et s’étale sur 5000 m2. Il contribuera à promouvoir la qualité de vie dans la région, longtemps compromise par la situation chaotique créée par les vendeurs ambulants, « source d’un trafic routier dense et d’une situation environnementale devenue insoutenable pour les habitants », a indiqué à l’Agence TAP, la maire d’El Omrane Supérieur, Aouatef Zaier. L’étude du projet a été lancée depuis 2018, alors que sa mise en œuvre a été perturbée par la longueur des procédures judiciaires et les problèmes de la propriété foncière, a souligné Zaier, notant que la durée des travaux d’aménagement de cet espace, qui se trouve à la « Rue d’Oran » dans la Cité El-Intilaka, ne dépassera pas un mois. »Certains vendeurs à l’étalage ont opposé un rejet ferme quant à la création de ce nouvel espace, d’autres par contre l’ont favorablement accueilli dans la mesure où ils opèreront dans de meilleures conditions de travail », a fait savoir la même source, soulignant que la municipalité avait jusqu’à présent reçu plus d’un millier de demandes de la part des vendeurs de la place et que les tarifs d’exploitation de ces points de vente seront « symboliques ».

D’après la présidente de la municipalité d’El Omrane Supérieur, un autre projet similaire est en cours d’examen portant sur le réaménagement du marché de friperie à la Cité Ibn Khaldoun qui regroupe des centaines de vendeurs ambulants, ce qui permettra de dégager la circulation aussi bien pour les piétons, les automobilistes et le métro.