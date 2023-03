Aménagement d’un « marché du producteur au consommateur » au centre-ville de Tunis

Un « marché du producteur au consommateur » a été inauguré, samedi, au centre-ville de Tunis, par le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ridha Gabouj et le président de l’UTAP, Nouredine Ben Ayed.

Ce marché aménagé à l’occasion du mois de Ramadan dans un entrepôt situé à l’intersection de l’avenue Habib Bourguiba et l’Avenue de la République, à proximité de la gare de Tunis Marine, propose, du 18 mars au 7 avril 2023, une variété de produits (légumes, fruits, viandes, poissons, fromages) à des prix proches de ceux appliqués dans les marchés de gros.

Gabouj a déclaré aux médias que l’aménagement de ce marché vise à favoriser la maîtrise des prix, ajoutant que les autorités concernées examineront la possibilité de le transformer en marché permanent du producteur au consommateur.

Il a précisé que 20 marchés du producteur au consommateur ont été installés dans les différentes régions du pays et que le ministère de l’agriculture œuvre à les transformer en marchés permanents en préservant les intérêts des différents intervenants (citoyens, agriculteurs, producteurs).

De son côté le président de l’UTAP, a estimé que les points de vente du producteur au consommateur permettent une meilleure commercialisation des produits proposés par les agriculteurs à des prix inférieurs à ceux appliqués dans les marchés de détail.

Ben Ayed a formulé l’espoir de voir des points de vente permanents du producteur au consommateur aménagés dans tous les gouvernorats du pays, afin de mieux contenir les marges bénéficiaires dans l’intérêt du consommateur.

Il a considéré que les circuits de distribution sont à l’origine des augmentations des prix, restreignant ainsi les marges bénéficiaires de l’agriculteur et lésant le pouvoir d’achat du citoyen, affirmant que cette problématique doit être résolue.

Rappelons qu’un point de vente de dattes du producteur au consommateur est aménagé du 11 au 21 mars 2023 à l’avenue Habib Bourguiba Tunis, à l’initiative du Groupement interprofessionnel des dattes. Il regroupe des producteurs des gouvernorats du sud.

