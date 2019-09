Amende de dix mille dinars à la Radio “al-Quran al-Kareem” pour de la propagande politique

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a décidé, lundi, d’infliger une amende de dix mille dinars à la chaine radio “al-Quran al-Kareem” (non autorisée), pour avoir fait de la propagande politique au parti “al-Rahma” et au candidat du parti pour les législatives 2019 qui s’avère être un des animateurs de la radio.

La HAICA reproche à ce dernier d’utiliser la chaine pour faire de la propagande pour sa personne.

Cette décision a été prise conformément aux dispositions des articles 57 et 154 de la loi organique de l’année 2014 relative aux élections et référendums, amendée en 2017 ainsi qu’à l’article 45 du décret-loi 116 de l’année 2011, précise la HAICA.

Selon l’instance de régulation, le présentateur radio se trouve être le président du parti “al-Rahma” et son candidat aux législatives pour la circonscription de Ben Arous.