Amendements de la loi électorale : Et si les élections étaient renvoyées ?, Des stratégies que Machiavel ne renierait pas !, Le “G10 méditerranéen” sur les décombres de l’UpM !

Par “l’intelligence tunisienne” il est possible de sortir de la crise sociale et économique qui secoue le pays depuis 2011 L’histoire ne pardonne pas aux partis leur échec dans la lutte contre le chômage et la pauvreté, a déclaré le président d’Afek Tounès Yassine Brahim. Il s’exprimait dimanche au cours

Selma Elloumi Rekik quitte Nida et fonde son propre mouvement Nous apprenons, de source officielle, que l’ancienne ministre du Tourisme, ex directeur du cabinet présidentiel et ancienne présidente de Nidaâ Tounes version Hammamet, Salma Elloumi Rekik, a quitté Nidaâ de