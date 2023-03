Amine Chouaieb quitte CellCom, retrouve sa Chifco et lance un MVNO

On le savait encore à la tête de CellCom, jusqu’à ce qu’on reçoive un communiqué faisant part de la naissance d’un nouveau fournisseur d’accès internet, nommé Nety, un MVNO exploitant la marque blanche « Jawhara » sous TT, annonce vouloir focaliser ses efforts sur « l’exploitation du réseau fibre optique, FTTH (fibre to the Home) et FTTB (Fibre To The Cabinet) communément appelé VDSL, tout en offrant L’ADSL dans les zones moins desservies en Infrastructures ».

Rejoint par un ancien de « Bee », Amine Chouaieb retrouve ainsi son entreprise qu’il avait un temps quittée pour essayer de sauver CelleCom. Chez cette dernière, c’est Samir Douik qui reprend en mains l’entreprise des Hmila, où il sera le 3ème DG après Chouaieb et Mohamed Ben Rhouma.