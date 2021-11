AMMROC assure la maintenance d’un C-130 de l’armée de l’air tunisienne à Al Ain

AMMROC, l’une des entités du groupe EDGE et l’un des principaux fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision militaires de la région MENA, a annoncé jeudi la signature d’un contrat avec l’armée de l’air tunisienne portant sur la maintenance et la modernisation d’un avion C-130.

- Publicité-

L’appareil a récemment été livré par le personnel de l’armée de l’air tunisienne à l’installation d’AMMROC à Al Ain, aux Émirats arabes unis, et les travaux sont maintenant bien avancés après l’intégration de l’avion.

L’annonce a été faite lors du salon aéronautique de Dubaï, qui se tient jusqu’au 18 novembre au Dubai World Central. Le contrat, qui devrait durer six mois, comprendra une inspection structurelle complète, suivie de la mise à niveau exigée par le client.

S’exprimant sur l’importance de ce contrat, Hareb Al Dhaheri, PDG d’AMMROC, a déclaré : « AMMROC est honoré et ravi d’accueillir à nouveau l’un de ses clients de marque, l’armée de l’air tunisienne, dans ses installations. En tant que seul centre d’entretien agréé Lockheed Martin pour les C-130 de la région, AMMROC s’engage à assurer la préparation des missions de ses clients, tout en fournissant des services de maintenance et d’entretien de pointe dans ses nouvelles installations ultramodernes d’Al Ain. AMMROC possède une grande expérience de la plate-forme C-130 et nous nous engageons à apporter une valeur ajoutée à nos clients en réduisant les délais d’exécution et en garantissant des solutions locales de premier ordre grâce à notre personnel hautement qualifié ».

Avec la possibilité de prendre en charge plus de 35 types d’aéronefs à voilure fixe et tournante, AMMROC exploite un centre international d’excellence en matière de maintenance et d’entretien des aéronefs militaires qui répond avec succès aux besoins dynamiques des opérations militaires.

AMMROC fait partie du cluster Mission Support d’EDGE, un groupe de technologie avancée qui se classe parmi les 25 premiers fournisseurs militaires au monde.