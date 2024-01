Amnesty international appelle à la libération « immédiate » de Zied El Héni

Amnesty international a appelé, mardi, à la libération « immédiate » du journaliste Zied El Héni, détenu, depuis le 28 décembre 2023, pour « outrage à une ministre tunisienne lors d’une émission de radio ».

Accusé d’atteinte à autrui à travers les réseaux publics, Zied El Héni comparaît, demain mercredi, devant la justice.

Dans une déclaration publiée mardi, la chargée de recherche et de plaidoyer à Amnesty International Tunisie, Fida Hammami, a estimé que les « autorités tunisiennes persistent à piétiner la liberté d’expression en sanctionnant de nouveau une personne au seul motif qu’elle a critiqué des représentants du gouvernement ».

Hammami a appelé les autorités à libérer « immédiatement et sans condition » Zied El Héni et à abandonner toutes les accusations retenues contre lui.

Pour rappel, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, le 28 décembre écoulé, de placer Zied El Héni en garde à vue, après son audition à El Aouina.

Le journaliste est accusé d’avoir porté préjudice au ministre du Commerce lors d’une intervention sur les ondes de la chaîne de radio privée « IFM ».

