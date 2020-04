Amnesty International appelle à libérer les contrevenants de la mesure de quarantaine

Dans un communiqué publié, jeudi 2 avril 2020, Amnesty International qualifié la décision prise par le président de la République, Kais Saied, concernant la grâce présidentielle de 1420 détenus de positive mais insuffisante.

Selon l’organisation internationale, reste encore beaucoup à faire pour protéger les détenus en détention préventive et en garde à vue qui sont toujours à risque.

” Nous sommes conscients que les personnes qui enfreignent les mesures de confinement national et de distanciation sociale sont susceptibles de saper les efforts déployés par l’État pour limiter la progression du COVID-19”, a déclaré Amna Guellali, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Amnesty International.