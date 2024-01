Amnesty International appelle les donateurs à revenir sur leur « cruelle décision » sur l’UNRWA

La décision d’au moins 11 pays donateurs de suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), à la suite d’allégations selon lesquelles des membres du personnel auraient été impliqués dans les attentats du 7 octobre dans le sud d’Israël, va porter un coup dévastateur à plus de deux millions de réfugiés de la bande de Gaza occupée, pour lesquels l’organisation est la seule bouée de sauvetage, a déclaré Amnesty International. L’organisation exhorte les États à revenir sur leurs décisions et à ne pas suspendre le financement de l’UNRWA.

« Il est profondément choquant, voire inhumain, que plusieurs gouvernements aient pris des décisions qui vont aggraver les souffrances de deux millions de Palestiniens, déjà confrontés au risque d’un génocide et d’une famine artificielle, quelques jours seulement après que la Cour internationale de justice a conclu, dans un arrêt, que la survie des Palestiniens de Gaza était menacée. Il est particulièrement choquant que de telles mesures aient été prises à la suite d’allégations concernant 12 employés sur les 30 000 que compte l’UNRWA », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.

