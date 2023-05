Analyse boursière hebdomadaire pour la semaine du 8 au 12 mai courant

Le Tunindex a interrompu son cycle haussier amorcé depuis la semaine du 20 Avril dernier. L’indice de référence a affiché une légère correction de -0,1% à 8356,64 points, ramenant sa performance annuelle à +3%.

La semaine du 8 au 12 mai courant, a été marquée par une décélération notable du rythme des échanges, en raison de l’accalmie affichée sur le marché des blocs. Une enveloppe de 24,5MDt a été transigée sur le marché. A noter que la semaine a connu la réalisation d’une seule transaction de bloc sur le titre BT, portant sur un montant de 1,1MDt.

Analyse des valeurs:

Le titre SOTEMAIL s’est offert la meilleure performance de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste des carreaux céramiques s’est envolée de 26,5% à 2,340Dt.

? Le titre ARTES a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Dans un flux de 136 mille dinars, l’action du concessionnaire automobile de la marque au losange s’est appréciée de 8,4% à 5,700Dt.

? Le titre STIP s’est placé en lanterne rouge du Tunindex sur la semaine. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a décroché de 20,3% à 3,190Dt. Sur la semaine, la valeur a drainé de faibles échanges de 28 mille dinars.

? Le titre BNA a figuré parmi les plus fortes baisses de la semaine. L’action de la banque étatique a reculé de 6,7% à 7,890Dt, dans des échanges de 911 mille dinars.

? Valeur la plus convoitée de la séance, la BIAT a alimenté le marché avec des capitaux de 5,9MDt. L’action de la banque n°1 en Tunisie a affiché une avancée de 1,1% à 96,000Dt sur la séance.

Les nouvelles du marché:

-BIAT: La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) a le plaisir de porter à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 28 Avril 2023, a décidé de distribuer, au titre de l’exercice 2022, un montant de dividende de 5,800 dinars par action. La date de détachement est fixée pour le 15 Mai 2023.

– One Tech Holding: La société One Tech Holding tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 24 mai 2023 à partir de 10H00 à l’IACE aux Berges du Lac pour approuver les comptes de l’exercice 2023 et statuer sur la proposition d’un dividende de 0,160 dinars par actions. Les dividendes seront prélevés de la prime d’émission et seront, par conséquent, exonérés de la retenue à la source.

– CITY CARS: La société CITY CARS informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration, réuni le 28 Avril 2023, a passé en revue l’activité de la société courant l’année 2022 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2022. Les états financiers de 2022 de la société CITY CARS font apparaitre un total bilan de 221,9MDt et un résultat net de l’exercice de 28,6MDt. Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 22 Juin 2023 à 9 heures au siège de la société CITY CARS sis au 31, rue des usines, Z.I Kheireddine, La goulette – Tunis, et de proposer la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2022 de 1,250 dinars par action, soit le même dividende que celui affèrent à l’exercice 2021.

