ANETI: Ouverture des candidatures pour une formation professionnelle en Allemagne

Dans le cadre du développement de l’employabilité des jeunes demandeurs d’emploi à l’international,

L´Agence nationale pour l’emploi et du travail indépendant (ANETI), l’Agence Fédérale pour l’Emploi d’Allemagne (BA) et la GIZ offrent aux jeunes tunisiens et tunisiennes à la recherche d’un emploi la possibilité d’effectuer une formation professionnelle en

alternance (en entreprise et dans un établissement de formation) en Allemagne dans les domaines de l’hôtellerie et la gastronomie, les Technologies de l’information et la construction.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ANETI, les spécialités demandées sont : Spécialiste en hôtellerie, Spécialiste en restauration, Spécialiste en gastronomie du système, Cuisinier, Informaticien.ne spécialisé.e en intégration des systèmes, Maçon.ne et Menuisier.ères-Charpentier.

Entre Novembre 2021 et juin 2022, les candidat.e.s sélectionné.e.s bénéficieront en Tunisie d’une préparation linguistique et interculturelle à temps plein pendant six mois avant de commencer l´apprentissage en Allemagne à partir d’Août 2022.

Les coûts de la préparation linguistique et interculturelle ainsi que le coût du voyage seront financés par le projet « Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité de main-d’œuvre en Afrique du Nord (THAMM) » ou les employeurs en Allemagne.

Durant la période d’apprentissage en Allemagne, les apprenti.e.s recevront de leur entreprise formatrice une allocation mensuelle de formation conformément à la réglementation allemande.

A noter que le dernier délai pour l’acceptation des dossiers est fixé au 19 Septembre 2021.