Angela Merkel félicite le nouveau chef du gouvernement Elyès Fakhfakh

La chancelière allemande Angela Merkel a adressé vendredi ses félicitations au chef du gouvernement Elyès Fakhfakh suite à sa prise de fonction officielle.

Dans un post Facebook publié sur la page officielle de l’ambassade d’Allemagne à Tunis, Merkel a exprimé ses vœux de réussite au nouveau chef du gouvernement, tout en soulignant les relations étroites et cordiales qui lient la Tunisie à l’Allemagne.

La chancelière allemande a renouvelé sa volonté de poursuivre et de renforcer le partenariat existant entre les deux pays avec le même degré de confiance exceptionnelle.

” L’Allemagne est un partenaire de confiance pour le gouvernement tunisien et la Tunisie dans la consécration de la démocratie, de l’Etat de droit et l’exécution des réformes économiques ” a-t-elle affirmé.