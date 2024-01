Anniversaire de la révolution du 14 janvier: Les forces démocratiques appellent à des solutions alternatives pour sortir de la crise

Le Coordinateur général de la coalition Soumoud, Houssem El Hammi, a appelé, dimanche, « toutes les forces démocratiques à trouver des solutions alternatives capables de gérer la crise actuelle dans le pays et résoudre les problèmes en suspens ».

Le responsable s’exprimait lors d’un rassemblement organisé devant le Théâtre municipal, par la Coordination des Forces démocratiques progressistes et le Forum des forces démocratiques qui célèbrent le 13ème anniversaire de la révolution du 14 janvier. Un large dispositif sécuritaire a été constaté, par la journaliste de TAP, au centre-ville de Tunis en particulier sur l’avenue Habib Bourguiba et les rues avoisinantes, pour sécuriser les marches distinctes organisées par le Front du Salut, la Coordination Nationale des Forces Démocratiques et le Forum des Forces Démocratiques.

En décembre 2021, le président de la république, Kais Saied, avait décidé d’instituer le 17 décembre date de commémoration de l’anniversaire de la révolution. La date du 14 janvier marque la chute du régime de Ben Ali en 2011, celle du 17 décembre rappelle le déclenchement de la première étincelle de la contestation populaire dans le pays en 2010 avec l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid.

Houssem El Hammi a estimé que « le pouvoir cherchait à effacer la date du 14 janvier et sa symbolique en annulant la commémoration de la fête de la Révolution pour la remplacer par celle du 17 décembre ». Il a souligné l’engagement du Forum des Forces démocratiques et de la Coordination des forces démocratiques progressistes à proposer des alternatives qui contribueront au progrès dans le pays.

Pour sa part, le membre du Courant démocrate Nabil Hajji, a souligné que le Courant et toutes les Forces démocratiques, adhèrent absolument aux revendications sociales issues de la révolution tunisienne en scandant le slogan « travail, liberté et dignité nationale ».

Idem pour le Secrétaire général du Parti des Travailleurs, Hamma Hammami, qui a appelé à la préservation des acquis de la révolution tunisienne qui mérite d’être célébrée par tous les Tunisiens.

D’un autre côté, Les pro Kais Saied qui affirment approuver le choix du 17 décembre pour fêter la révolution tunisienne, ont souligné que la priorité réside, aujourd’hui, dans l’unité et le resserrement des rangs pour sortir le pays de la crise.

