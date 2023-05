Annonce d’une trêve entre Israël et Gaza

Une trêve a été annoncée mercredi dans la bande de Gaza après 24h d’échanges de tirs entre des groupes armés et Israël, qui ont coûté la vie à un Palestinien et fait plusieurs blessés, ont rapporté des sources palestiniennes.

Cette nouvelle flambée de violences survient après le décès mardi de Khader Adnane, un responsable de l’organisation Jihad islamique qui était en grève de la faim depuis près de trois mois dans une prison israélienne.

Après 24 heures faisant craindre une escalade, le Jihad islamique a annoncé une trêve mercredi avant l’aube. Israël, de son côté, n’a pas réagi.

« Nous sommes parvenus à établir une accalmie et les deux parties y ont répondu à partir de ce (mercredi) matin », a également déclaré à l’AFP une source de sécurité égyptienne, sous couvert d’anonymat.

Le Qatar et l’ONU, autres médiateurs traditionnels, avec l’Egypte, entre organisations palestiniennes et Israël, sont aussi intervenus pour obtenir un retour au calme, à partir de 04H00 (01H00 GMT), ont déclaré des sources du Jihad islamique et du Hamas à l’AFP.

Des sirènes d’alerte à la roquette ont toutefois retenti dans des localités israéliennes près de Gaza , a rapporté l’armée.