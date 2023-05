Annulation de la grève de la SONEDE prévue le 17 mai en cours

Le département des Offices et des institutions de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé l’annulation de la grève prévue le 17 mai en cours à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et ce, suite à un accord avec la partie administrative lors d’une réunion de réconciliation tenue hier vendredi.

Selon la même source, la SONEDE s’est engagée à mettre en œuvre la note de la présidence du gouvernement datée du 30 mars 2023 stipulant l’application de l’accord signé entre l’UGTT et la présidence du gouvernement portant sur les augmentations salariales dans le secteur public, à compter du mois de mai et avec effet rétroactif.

La réunion de réconciliation s’est tenue au siège de la direction générale de la gestion des conflits du travail et de l’amélioration des relations professionnelles en présence de représentants de l’UGTT, du ministère de l’Agriculture et du ministère des Affaires sociales.

