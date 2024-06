Annulation de la grève des agents et cadres de la cimenterie de Bizerte

La partie syndicale de la société des Ciments de Bizerte a décidé, à la suite d’une réunion de réconciliation tenue lundi au siège du gouvernorat, d’annuler la grève prévue le mercredi 12 juin, par les agents et cadres de l’entreprise.

Il a été convenu, à cette occasion, de programmer une réunion de travail avec la ministre de l’industrie pour débattre de la situation actuelle de l’avenir de la société.

Il a été également décidé de clarifier la situation des salariés recrutés en 2023, avec effet rétroactif, et d’appliquer les dispositions portant sur les congés exceptionnels.

S’agissant des droits sociaux des employés, la partie syndicale a indiqué que les agents et cadres de la société ont bénéficié des allocations revendiquées (prime de l’Aid, recouvrement des soins, petits crédits, avancements sur salaire, …).

