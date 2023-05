Annulation de la grève des transports prévue les 10 et 11 mai courant

Le ministère des affaires sociales a annoncé aujourd’hui mardi l’annulation de la grève de la fédération générale des transports publics prévue les 10 et 11 mai courant.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère précise qu’une réunion de réconciliation s’est tenue lundi après-midi avec la partie syndicale et a abouti à l’annulation de la grève.

D’après la même source, la réunion s’est tenue en présence du chef du cabinet du ministre des affaires sociales, Rafik Ben Brahim, du ministre du transport, Rabie Majidi et de la présidente de l’instance générale du travail et des relations professionnelles, Hayet Ben Ismaïl d’une part et du secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Slaheddine Selim et du secrétaire général de la fédération générale des transports d’autre part.

- Publicité-