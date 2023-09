Annulation de la grève générale des agents et cadres de la société El Fouladh

Le syndicat de la société tunisienne de sidérurgie El Fouladh de Menzel Bourguiba, affilié à l’UGTT, a décidé d’annuler la grève générale prévue pour le 7 septembre 2023, à l’issue de la réunion du comité régional de réconciliation tenue, mardi 6 septembre, au siège du gouvernorat.

Les employés de la société El Fouladh revendiquent l’application de l’augmentation salariale des agents du secteur public et la mise en œuvre de l’accord sur la réduction de la durée de l’ancienneté et de l’avancement de grade, outre le financement du fonds de la mutuelle de santé et l’augmentation de l’indemnité du départ à la retraite.

Pour rappel, les cadres et ouvriers de la société El Fouladh ont reporté la grève à cinq reprises, avant de décider son annulation.

