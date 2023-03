Annulation de la grève ouverte des boulangeries modernes

Le groupement des boulangeries modernes de l’Organisation patronale Conect a décidé de suspendre la grève ouverte qui a commencé, mardi 28 mars 2023, après s’être mis d’accord sur un certain nombre de propositions et de mesures liées à la réforme du secteur de la boulangerie moderne qui seront activées dans quelques jours, selon un communiqué rendu public.

En effet, un certain nombre de propriétaires de boulangeries modernes affiliées à l’organisation Conect ont organisé une manifestation devant le siège du ministère du Commerce et du Développement des exportations, pour dénoncer la décision du ministère du Commerce de déterminer la part des boulangeries modernes en farine et semoule dans la gamme de 7 tonnes pour la farine et 3 tonnes pour la semoule, exigeant l’annulation de cette décision.