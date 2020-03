Annulation par la CTN de toutes les dessertes maritimes de et vers Marseille et Gênes

La compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé samedi, dans un communiqué, la décision d’annuler toutes les dessertes maritimes de et vers Marseille et Gênes et ce à partir de ce samedi, jusqu’au 4 Avril 2020.

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh avait annoncé vendredi soir au peuple tunisien, la fermeture des frontières maritimes de la Tunisie jusqu’au 4 avril prochain.