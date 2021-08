ANR-AFD : Lancement d’un appel à projets de recherche conjoint en intelligence artificielle

L’Agence Nationale des Recherches (ANR) et l’Agence Française de Développement (AFD) ont lancé un appel à projets de recherche conjoint en intelligence artificielle baptisé le Challenge IA-Biodiv.

Selon un communiqué de l’AFD, Cet appel à projets adressé notamment à des consortiums franco-africains est ouvert jusqu’au 31 août 2021.

Le challenge scientifique doté d’une enveloppe de 4,8 millions d’euros est fondé sur une approche de recherche collaborative internationale, visant à soutenir des projets de recherche sur le développement de méthodes d’intelligence artificielle afin de prédire les évolutions de la biodiversité en milieux marins côtiers et produire des indicateurs fiables, a ajouté le même communiqué.

IA-Biodiv répondra, autant que possible, aux principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable), aura vocation à être enrichi au-delà de ce challenge, et sera accessible à l’ensemble des communautés scientifiques intéressées.

Il contribuera ainsi, à terme, à la diffusion de jeux de données pérennes pour les futurs travaux scientifiques en IA et dans le champ de la biodiversité.

Ce projet développé par et pour les chercheurs, hébergera les jeux de données, les modules d’IA développés par les consortiums participant au challenge ainsi que les modules d’évaluation mis en place par le consortium opérationnel-composé du pôle national des données de biodiversité, du laboratoire national de métrologie et d’essais et de la fondation pour la recherche sur la biodiversité.

En d’autres termes, le Challenge correspond à un instrument de financement spécifique de l’ANR qui permet d’explorer simultanément différentes approches scientifiques ou technologiques autour d’une même problématique. Il vise à confronter et partager les idées, les approches et les travaux des consortiums financés, et à favoriser l’établissement de références communes entre des communautés scientifiques d’horizons divers, explique le communiqué.

Dans le Challenge IA-Biodiv, le suivi scientifique des consortiums financés sera animé par un consortium opérationnel et leurs travaux seront évalués lors de rencontres annuelles visant à la caractérisation et au partage des solutions IA envisagées.