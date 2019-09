António Guterres à Kinshasa : “Je vois une réelle opportunité de transformation

Au cours d’une conférence de presse, tenue à Kinshasa du RDC, ce lundi 2 septembre 2019, le SG de l’ONU a fait part de sa «conviction qu’il y a aujourd’hui au Congo un moment historique, un moment où l’on peut s’attendre à un développement des institutions démocratiques, à l’existence d’un gouvernement qui veut transformer le pays mais avec une opposition qui joue aussi un rôle important dans la vie politique du pays, avec un respect accru des droits de l’homme et avec une vision pour le futur du Congo ».

Il a aussi indiqué avoir convenu avec les autorités congolaises de «renforcer les capacités de la Monusco , d’action vis à vis l’ADF et va renforcer aussi sa coopération avec les Forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux préoccupations sécuritaires des populations face à cette menace qui est non seulement congolaise, mais vraiment déjà une menace internationale ».Selon lui, cette coopération va aussi s’intensifier dans les domaines du développement, du développement inclusif et du développement durable. Le Congo a un potentiel de richesse énorme. Il faut que ce potentiel puisse servir les intérêts du peuple congolais et dans le domaine humanitaire.

António Guterres a mis l’accent sur l’importance du combat contre l’Ebola, pour éradiquer l’Ebola. Mais nous ne voyons pas l’Ebola isolément. «J’ai parlé avec les populations et je suis conscient qu’il y a, outre Ebola, la malaria, la rougeole, le choléra… Il faut une réponse qui soit une réponse capable non seulement d’éradiquer l’Ebola mais aussi d’appuyer le Congo pour créer les services de base de santé et les services sociaux de base qui puissent être bien plus efficaces dans le combat contre toutes les autres maladies et dans la création de conditions pour que le pays puisse sortir d’une situation d’aide humanitaire pure pour une situation de prestation de services de base par des structures contrôlées ou coordonnées par l’Etat congolais ».